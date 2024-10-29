Eskişehir'de Zihinsel Engelliler Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet alan bireyler, düzenlenen etkinlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladılar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet veren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Sosyal etkinliklerin yanı sıra özel gün ve milli bayramlarda da örnek çalışmalara imza atan merkezde bu defa Cumhuriye'in 101'inci yılı kutlandı. Etkinlikte, büyük bir heyecanla bayramı kutlayan özel bireyler, Cumhuriyet Bayramı'nın gururunu yaşadı.