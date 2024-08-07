Eskişehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde seyreden Ş.Y.G. idaresindeki 06 CSE 732 plakalı otomobil, çöp almak için yol kenarında duran A.E'nin kullandığı 26 AEV 591 kamyona arkasından çarptı. Kamyon ise çarpışmanın etkisiyle 26 B 5387 ve 06 BY 6365 plakalı araçlara vurdu.

Kazada, çöp kamyonunun arkasındaki temizlik işleri görevlisi E.G. ile 26 B 5387 plakalı araçta bulunan N.D. ve T.D. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ş.Y.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.