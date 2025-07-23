Eskişehir’deki Yangın Afyon’a Sıçradı - Son Dakika
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Eskişehir’deki Yangın Afyon’a Sıçradı

23.07.2025 20:11
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Eskişehir Seyitgazi'de çıkan yangın, rüzgarla Afyonkarahisar'a sıçradı. Ekipler müdahale ediyor.

1) ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ'DE ÇIKAN YANGIN AFYONKARAHİSAR'A SIÇRADI

YANGIN, AFYONKARAHİSAR'A SIÇRADI

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle tedbir amacıyla boşaltılan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü yakınlarındaki ağaçlara sıçradı. Kısa sürede insan boyunu aşan alevlerin görüldüğü köyde, yangına 5 helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında büyüyen alevlerin yayılması yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından engellendi. Güvenlik nedeniyle tahliye edilen Sarıcaova köyünde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

ALEVLERLE ZORLU MÜCADELE

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile rüzgarın etkisiyle sıçradığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki orman yangınında ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. İş makinelerinin açtığı yollardan yüksek tepelere ulaşan orman işçileri, alevleri söndürmek için büyük mücadele veriyor. Üst bölgelerde birçok noktada devam eden yangını söndürmeye çalışan 1 orman işçisi elinden yaralandı. Ekiplerin yanına koşarak gelen ve 'yanıyorum' diyerek yaşadıklarını anlatan işçi, ilk müdahalesinin ardından bölgede bulunan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yangın koordinasyon merkezine indirildi. Sağlık durumu iyi olan ve yanan eli nedeniyle yaralı olan işçi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, birçok farklı noktada devam eden küçük yangınları söndürerek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

AKUT YÖNETİM KURULU BAŞKANI BARIŞ ALTAN DOĞAN: HABER ALAMADIĞIMIZ ARKADAŞLARIMIZ VAR

Söndürme çalışmalarına katılarak destek veren Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, Seyitgazi ilçesindeki yangında, tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını söyledi. Doğan, "Ekibimizin içinden bazı arkadaşlarımız orman alanında kaldılar, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda ormanlık alanda, yangının bulunduğu kısımda zaten telsiz ve cep telefonu haberleşmesi mümkün değil. Şu anda haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, başta bakanlıklar nezdinde de çalışmalar başlatıldı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir’deki Yangın Afyon’a Sıçradı - Son Dakika

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