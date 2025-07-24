Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin cenazelerine ulaşıldı.
Şehitlerin cenazeleri yangın bölgesine sevk edilen ambulanslarla bulundukları Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü yakınlarından alınıp, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan yangının söndürülmesi için ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yangında Şehit Düşen 10 Kişinin Cenazesi Ulaşıldı - Son Dakika
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