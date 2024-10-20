Eskişehir'den İhtiyaç Sahiplerine Kış Yardımı: Yün Yorgan ve Yastık Projesi

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan üreticisine destek amacıyla kurduğu ağıllarda yetiştirilen koyunların yününden yorgan ve yastık dikerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Kara Kışa Sıcak Bir Merhaba" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelelere destek oluyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla kırsal ilçelerde çiftçilere destek amacıyla hayata geçirilen Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi kapsamında küçükbaş hayvan üretimi sürerken, koyunlardan elde edilen yünler de kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşları ısıtacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın hayata geçirilen projeyle koyunlardan elde edilen yünler, yorgan ve yatık haline getirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Her Ev Bir Atölye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinden oluşan 3 kadın girişimcinin yaptığı yorgan ve yastıklar ihtiyaç sahibi vatandaşları ısıtacak.

Projenin ilk aşamasında 100 aileye ulaştırılan yorgan ve yastıklar, bu kışta 150 aileye teslim edilecek.