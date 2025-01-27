Eskişehir'den Öğrencilere Karne Hediyesi ve Destek

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Öğrenci Beslenmesine Destek Paketi" uygulamasından faydalanan ilköğretim öğrencilerine hem eğlenip hem öğrenmelerini sağlayacak özel karne hediyeleri gönderdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla ailelere ve çocuklara desteklerini devam ettiriyor. Yeni eğitim öğretim yılı boyunca çocukların ve ailelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, "Öğrenci Beslenmesine Destek Paketi" uygulaması ile sosyal yardım alan ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarını güçlendirirken, sömestr döneminde de çocukları yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, destek uygulamasından faydalanan ilköğretim öğrencilerine hem eğlenip hem öğrenmelerini sağlayacak özel karne hediyeleri gönderdi.

Çocukların zeka gelişimine katkı sağlayacak küp ustası ve blok metri oyunlarını Başkan Ünlüce adına belediye görevlileri çocuklara teslim etti. Şehirdeki bin 700 ayrı adrese ulaştırılan oyunları alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Başkan Ünlüce, çocuklara gerek beslenme gerek eğitim yaşamlarında destek olmaya devam edeceklerini belirtti.