Eskişehir'e Emek Parkı Yapılacak

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Emek Mahallesi'nde yaklaşık 120 dönümlük araziye "Emek Parkı" yapılacağını duyurdu. Yeşil alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, spor ve sanat etkinlikleriyle Emek Park'ın Eskişehir'in önemli parkları arasında yerini alacağını vurgulayan Belediye Başkanı Ünlüce "Bu bölgeyi Sazova ve Kentpark gibi büyük bir şehir parkı haline getireceğiz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yaklaşık 120 dönüm alana Emek Parkı yapacağını duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Odunpazarı Belediyesi meclis üyeleri Ayhan Sülük ve Ayhan Turan ile birlikte Emek Mahallesi'ne giderek boş arazide incelemelerde bulundu.

Toplumsal dayanışma ve üretkenlik ruhunu yansıtacak

Başkan Ünlüce, projeyle ilgili yaptığı açıklamada parkın katılımcı ve üretken bir anlayışla tasarlanacağını belirtti. Parkın, adını aldığı "emek" kavramı etrafında şekilleneceğini belirten Başkan Ünlüce, parkta dayanışmayı, emeği ve üretimi öne çıkaran bir konsept oluşturacaklarını ifade etti. Emekçilerin ürettiği el işlerinin sergileneceği alanlar, rekreasyon bölgeleri, çay bahçeleri ve kültürel etkinlik alanları ile parkın toplumsal dayanışma ve üretkenlik ruhunu yansıtacağını belirtti.

"Dayanışmanın ve üretkenliğin vurgulandığı özel bir konsept oluşturuyoruz"

Yeşil alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, spor ve sanat etkinlikleriyle Emek Park'ın Eskişehir'in önemli parkları arasında yerini alacağını vurgulayan Başkan Ünlüce "Emeğin, dayanışmanın ve üretkenliğin vurgulandığı özel bir konsept oluşturuyoruz. Belki emekçileri temsil eden bir anıt da parkın önemli noktalarından biri olabilir. Bu bölgeyi Sazova ve Kentpark gibi büyük bir şehir parkı haline getireceğiz" dedi. Parkın altyapı çalışmalarına bu yıl başlanacağını ve büyük ölçüde tamamlanacağını belirten Başkan Ünlüce, 2026 yılında parkın hizmete açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemelerinin ardından çay bahçesi, restoran ve diğer sosyal alanlarla park tamamlanacak.