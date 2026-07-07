Eskişehir\'e Yeni Başsavcı Ataması

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ferhat Deniz'i kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz HSK'nin 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ferhat Deniz'i makamında kabul etti.

Vali Yılmaz, kabulünde, Deniz'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Eskişehir'de yürütülen adli hizmetler ile kamu kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.