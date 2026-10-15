Eskişehir Emniyet Müdürü Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle çalışmaları değerlendirdi

Eskişehir Emniyet Müdürü Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle çalışmaları değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çevik kuvvet personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Açıklamada, Yılmaz'ın personelle görüşerek görevlerinde başarılar dilediği ve birlik beraberlik içindeki gayretin önemini vurguladığı belirtildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yılmaz'ın personelle görüşerek görevlerinde başarılar dilediği belirtildi.
Açıklamada, Yılmaz'ın birlik ve beraberlik içinde gösterilen gayretin önemini vurguladığı ifade edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?