Eskişehir Hamam Müzesi'nde 'Frigidarium' Sergisi Açıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Eskişehir Hamam Müzesi, Özgür Uğuz'un "Frigidarium" adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Eskişehir'in şifalı sularını tanıtmak, unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri gelecek nesillere aktarmak ve hamamın bir tas bir taştan ibaret olmadığını anlatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında hayata geçirilen Eskişehir Hamam Müzesi, sanatseverleri özel bir sergiyle buluşturdu.

"Soğukluk" (Camekan) bölümünde ziyarete açılan ve müzenin ilk sanat sergisi olma özelliği taşıyan "Frigidarium" adlı serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Haydar Çelik, sanatçı ve akademisyen Özgür Uğuz ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Eskişehir Hamam Müzesi'nin bazı alanlardaki duvar giydirmeleri ve dijital ekranlarında yer alan Uğuz'un eserlerinin suluboya tekniğiyle hazırlanmış orijinalleri bu sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı, Eskişehir'in Şifalı Frigya bölgesinde yer almasından ilhamla ve Roma Hamam mimarisi terminolojisinde soğukluk alanı anlamına gelen "Frigidarium" kavramından esinlenerek sergiye özel bir adlandırma yaptı. Bu yönüyle sergi, hem bölgenin tarihsel derinliğine hem de kültürel mirasa sanat yoluyla dikkati çekti.

Uluslararası müzecilik anlayışıyla yaşayan ve sürdürülebilir bir kültürel miras projesi olarak hayata geçirilen Eskişehir Hamam Müzesi, antik çağlardan bugüne yıkanma kültürünü ve hamam geleneğini modern dokunuşlarla ziyaretçilere aktarıyor.