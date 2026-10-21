Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Mihalgazi\'de 112 istasyonunu da inceledi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Mihalgazi ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bildirici, Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz ile Mihalgazi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

Sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Bildirici, sağlık çalışanlarıyla görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerde, sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları ve hizmetlerin daha etkin sunulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bildirici, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.