Masal Şatosu, 12 Yılda 4 Milyon 828 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

10.03.2026 12:12  Güncelleme: 12:46
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Masal Şatosu, açıldığı günden bu yana 4 milyon 828 bin 120 ziyaretçiyi ağırladı. Çocuklar için masal dünyasına açılan kapı olan şato, Eskişehir'in simge mekanlarından biri haline geldi.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 26 kule ile minareden esinlenerek inşa edilen Masal Şatosu, 12 yılda 4 milyon 828 bin 120 ziyaretçiyi ağırladı.

Eskişehir'in simge mekanlarından biri haline gelen Masal Şatosu, açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 26 kule ve minareden esinlenerek inşa edilen Masal Şatosu, 12 yılda 4 milyon 828 bin 120 ziyaretçiye kapılarını açtı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 9 Mart 2014'te hizmete açılan Masal Şatosu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alıyor. Açıldığı ilk günden itibaren hem Eskişehirlilerin hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken şato, özellikle çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Masal Şatosu'nda anlatıcılar ve rehberler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, masalların gizemli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkıyor. Kitap sayfalarından tanıdıkları kahramanların hikayelerini canlı anlatımlarla dinleyen minikler, hayal güçlerini geliştirme imkanı buluyor.

Şatonun içerisinde yer alan Efsaneler Diyarı bölümünde ise çocuklar, Türk kültürünün önemli karakterlerinden Dede Korkut, Nasrettin Hoca ve Keloğlan gibi kahramanların hikayelerini onların anlatımıyla dinleme fırsatı buluyor. Hediyelik eşya dükkanlarının da bulunduğu Masal Şatosu, ziyaretçilere masal dünyasından hatıralar götürme imkanı sunuyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiği şato, pazartesi günleri dışında her gün 10.00 ile 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Masal Şatosu, 12 yılda ulaştığı milyonlarca ziyaretçi sayısıyla Eskişehir'in en çok ilgi gören turistik ve kültürel duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Eskişehir, Kültür, Güncel, Son Dakika

