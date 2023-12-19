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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde sis etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
İlçenin simgesi Bozaniç Kayası ve tarihi Mihal Gazi Merkez Camisi sisle kaplandı.
Bazı vatandaşlar, sisler arasındaki ilçenin simge yerlerini cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
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