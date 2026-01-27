Eskişehir'in Ulaşım Filosu Güçleniyor: 25 Yeni Otobüs Hizmete Alındı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), öz kaynaklarıyla kent içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve çevreci hale getirmek amacıyla filosuna 25 adet yeni otobüs ekledi. Otobüslerin Eskişehirlilere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "2026 Eskişehir yılında hep beraber Eskişehir için çalışıp çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz. Bu şehri birlikte var ettik, birlikte daha da güzel yapacağız" dedi.

Temin edilen 25 yeni otobüs için EBB Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde teslim töreni düzenlendi. Törene, Ünlüce'nin yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Anadolu Isuzu Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye bürokratları, belediye personeli, şoförler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Anadolu Isuzu Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, "Isuzu olarak burada teslimatını gerçekleştirdiğimiz 25 adet otomatik şanzımanlı Isuzu Novociti Life otobüslerimiz Eskişehir'in ulaşım altyapısını daha da güçlendirecek, Eskişehir halkına daha güvenli, konforlu ve kaliteli seyahat etme imkanı sağlayacaktır. Engelli erişimine uygun, alçak tabanlı, en son yürürlüğe giren GSR regülasyonlarını kapsayan, aynı zamanda Türkiye'de resmi olarak ilk kez uygulanan 112 acil servis entegrasyonlu, kapalı devre kamera sistemli Novociti Life otobüslerimiz Eskişehir halkına konforu ve güveni sunacaktır. Isuzu olarak biz bundan sonraki tüm yatırımlarınıza da talip olmaya devam edeceğimizi belirterek Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ve kıymetli Eskişehir halkına otobüslerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Jale Nur Süllü, "Eskişehir şehir olarak erişilebilir ulaşım ağına sahip nadir şehirlerden biri. Yıllar önce başlayan Ulaşım Master Planı ile hazırlanan çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir ulaşım atağı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'nin yeni gerçekleştirdiği ataklarla devam ediyor. Ben bu sürece katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da şunları kaydetti:

"Bugün burada önemli bir hizmeti Eskişehir halkıyla buluşturmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi laf değil, hizmet üretiyor; proje onayı değil, bizzat projeleri hayata geçiriyor. Eskişehir'in gece gündüz demeden, kar kış demeden halkına hizmet için canla başla çalışan bir belediye başkanı var. Bugün de Ayşe Başkanımız 25 yeni halk otobüsünü Eskişehir halkıyla buluşturuyor. Bu duygu ve düşüncelerle, bu hizmette emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin devam edecek olmasından duyduğum mutluluğu dile getirerek hepinizi bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Ünlüce, Eskişehir ulaşımı açısından önemli bir adım attıklarını vurgulayarak, yeni otobüslerle birlikte belediyenin araç filosunun 340'a ulaştığını belirtti. Eskişehir'in en iyi hizmeti hak ettiğini belirten Ünlüce, şunları kaydetti:

"Yeni otobüslerimiz; taşıma kapasiteleri, içlerindeki takip sistemleri ve yapay zekanın son teknolojilerinin de uygulanmasıyla birlikte Eskişehir'e gerçekten yakışır bir toplu taşıma ağı oluşturmamızı sağlayacak. Bu yatırım programımız 2025 yılında başlamıştı. Bu dönemde yine Eskişehir'de yeni metrobüslerimizle tanışacağız. Hepinizin bildiği üzere biz Eskişehir Teknik Üniversite hattına tramvay götürmeyi planlıyorduk. Ancak daha önce bu konuyla ilgili görüşmüştük. Hava yolu nedeniyle oradaki birtakım sıkıntılar yaşadık ve orayı metrobüsle çözmeye karar verdik.

Metrobüslerimiz tramvay taşıma kapasitesine sahip olacak. O nedenle sevgili gençlerimize, öğrencilerimize herhangi bir sıkıntı yaşatmayacağız.

Biliyorsunuz 15 tramvay ve 15 elektrikli otobüs alımı Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alındı. Bu da yaklaşık itfaiye araçlarıyla beraber 4 milyara yakın bir yatırım gerektiriyor. Bununla ilgili kredi arayışlarımıza başladık. Geçmiş yıllarda 10 milyon Euro'luk yine bir yatırım programına onay verilmişti. O dönemde elektrikli otobüs almak için yaklaşık 5 yıl süren bir süreci vardı. Ne yazık ki o dönemde izinler çıkmamıştı. Şimdi bu gelen yatırım programına alınmasıyla beraber biz de kredi arayışımıza başladık. Bu sene içinde umuyoruz ki krediyi bulmamızla beraber bu programı da hayata geçirmiş olacağız ve Eskişehir ilk defa elektrikli otobüsle de tanışmış olacak."

Toplu taşımanın önemine değinen Ünlüce, "Biz her zaman şunu söylüyoruz; toplu taşımayı ne kadar konforlu hale getirirsek bireysel araç kullanımını o kadar azaltırız. Eskişehir'de trafik çözümlemelerinde önceliğimiz bu. 2026 Eskişehir yılında hep beraber Eskişehir için çalışıp çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz. Bu şehri birlikte var ettik, birlikte daha da güzel yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür eden Ünlüce, şoförlere kazasız sürüşler dileyerek yeni otobüslerin Eskişehir'e hayırlı olmasını temenni etti.

Anadolu Isuzu Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, Ünlüce'ye temsili anahtar teslim etti. Daha sonra protokol üyeleriyle birlikte otobüsleri inceleyen Ünlüce, direksiyon başına geçti.