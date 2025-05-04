Eskişehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitimlerini Sürdürüyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, yıl boyunca sürdürdüğü eğitim programlarına devam ediyor. Ekip, son olarak Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı'nda su altı faaliyetlerini teorik ve uygulamalı olarak tekrarladı.

Ekibin Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nda verdiği eğitimde temel dalış becerileri, dalışta seviye yükseltme, su altı navigasyon ile su altı arama ve kurtarma teknikleri teorik ve uygulamalı olarak tekrar edildi. Eğitimlerde ekibin hem fiziki hem de teknik yeterliliğini en üst seviyeye taşıması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, konuya ilişkin açıklamasında, Eskişehir İtfaiyesi'nin su altı timinin sadece zorlu görevleri başarıyla yerine getiren profesyonel dalgıçlar değil, aynı zamanda eğitmen kimlikleriyle de ön plana çıktığını belirtti.

Çeliksoy, şunları kaydetti:

"Su Altı Arama Kurtarma ekibimiz, görevlerini en yüksek standartlarda yerine getirebilmek adına sürekli eğitim ve gelişim anlayışıyla hareket ediyor. Bu doğrultuda, son olarak Eskişehirimizin gözde doğa alanlarından biri olan Çifteler ilçemizdeki Sakaryabaşı'nda kapsamlı ve yoğun bir eğitim süreci gerçekleştirdik. Eğitimlerimiz süresince temel dalış becerilerinden ileri düzey su altı navigasyona, arama kurtarma tekniklerinden, ekip içi koordinasyon ve güvenliğe kadar birçok başlık hem teorik hem de uygulamalı olarak Müdahale Şube Müdürü Ali Öztürk eğitmenliğinde tekrarlandı. Gerçekleştirilen bu çalışmalar, hem göreve hazırlığımızı pekiştirmiş hem de yeni yetişen personelimize değerli katkılar sunmuştur."

"Eskişehir halkının güvenliği için her zaman göreve hazırız"

İtfaiye Dairesi olarak sadece olaylara müdahale etmekle kalmadıklarına dikkat çeken Çeliksoy, aynı zamanda bilgi ve deneyimlerini ekibe yeni katılan personelle paylaşarak daha geniş bir güvenlik ağı oluşturduklarını belirtti.

Çeliksoy, şu ifadeleri kurtardı:

"Bu noktada Su Altı Arama Kurtarma ekibimiz, zorlu görevleri başarıyla yerine getiren profesyonel dalgıçlar olmanın yanı sıra, eğitmenlik yönleriyle de bizlere büyük gurur yaşatıyor. Bu eğitimlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm personelimize, eğitmenlerimize ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki, afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Biz de bu bilinçle, Eskişehir halkının güvenliği için her zaman göreve hazırız."