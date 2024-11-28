Eskişehir Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu, Türkiye'de İlk 'Yeterlilik Belgesi'ni Aldı - Son Dakika
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Eskişehir Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu, Türkiye'de İlk 'Yeterlilik Belgesi'ni Aldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu, Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan 'Yeterlilik Belgesi' alarak önemli bir başarıya imza attı. Tesis, her yaştan bireye hizmet veriyor ve çeşitli su sporları etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

28.11.2024 14:12
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında hizmete açılan Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından verilen "Yeterlilik Belgesi"ni almaya hak kazanan ilk tesis oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Eskişehirlilerin hizmetine sunduğu tesis aldığı belgeyle yeni bir aşamaya geçti. Daha önce kapsamlı bir tadilat yapılan ve altyapısı güçlendirilen Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu, Türkiye Yüzme Federasyonu denetleme komisyonunca denetlendi. Tüm kriterleri karşılayan havuz, "Yeterlilik Belgesi" aldı.

Eskişehir'de ilk yeterlilik belgesini alan yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu, her yaştan bireye hizmet veriyor.

Havuzda her yıl Su Sporları Şenliği, Engelsiz Kulaçlar yüzme yarışı, Ulusal Masterlar yüzme yarışı gibi birçok etkinlik gerçekleştirilerek yerli ve yabancı birçok sporcu Eskişehir'de ağırlanıyor. Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu, yaz ve kış dönemleri olmak üzere uzman yüzme antrenörleri eşliğinde vatandaşlara su sporlarını sevdirmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu, Türkiye'de İlk 'Yeterlilik Belgesi'ni Aldı - Son Dakika

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