Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor Projesi kapsamında Şarhöyük ve Gazipaşa Mahalle sakinleri Frig Vadilerini gezdi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından hayata geçirilen "Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor" projesi kapsamında Şarhöyük Mahallesi ve Gazipaşa Mahalle sakinleri Frig Vadilerini gezdi.

"Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor" projesinde daha önce Erenköy, Sütlüce, Gündoğdu Mahallesi ve emeklilerin katıldığı gezi turu bu kez Şarhöyük ve Gazipaşa Mahalle sakinleri için düzenlendi.

Mahalle sakinleri; Gerdekkaya Mezar Anıtı, Areyatis Anıtı, Midas Anıtı, Frig Yazılıkayası ve Platformu, Kümbet Vadisi'nde bulunan Aslanlı Mabet ve Himmet Baba Kümbeti, Seyyid Battal Gazi Türbesi ve Külliyesi ile Seyitgazi Seyir Terası'nı gezdi.