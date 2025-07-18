Eskişehir-Kütahya Yolu Bakımda

Eskişehir- Kütahya kara yolunun 5-11'inci kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışması başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren itibaren Eskişehir-Kütahya kara yolu Kütahya istikametine 5-11'inci kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılacağından Kütahya istikametine trafik kapalı olup, Eskişehir istikametine gelişli gidişli olarak kullanılacak.

Ayrıca bu etapta çalışma bittikten sonra Kütahya istikametine devam eden kısa etaplar halinde aynı çalışma devam edecek.