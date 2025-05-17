Eskişehir Müzeler Haftası'nda Ücretsiz Ziyaret Fırsatı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, belediyeye bağlı bazı müzeleri vatandaşlar ile ücretsiz buluşturacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yıl 18-24 Mayıs günleri arasında kutlanan Müzeler Haftası kapsamında kentin önemli kültür ve sanat mekanlarını ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturuyor. Müzeler Haftası'nın kültürel bir yolculuğa dönüşmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerde, 19-23 Mayıs günleri arasında belediyeye bağlı bazı müzeler, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Hafta kapsamında çeşitli müzeler ziyaret edilebilecek

Hafta kapsamında 19 Mayıs Pazartesi günü, Sanat Sokağı'nda yer alan Uluslararası Çağdaş Seramik Sanatları Müzesi, Karikatürler ile Yılmaz Hoca ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e Özel Hediyeler Galerisi ziyaretçilerini ağırlayacak. 20 Mayıs Salı günü ise Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi içerisinde yer alan Ergün Başar Portre Galerisi ile Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Etkinlik programı 21 Mayıs Çarşamba günü Şarkiye Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Hamam Müzesi ile devam edecek. 22 Mayıs Perşembe günü Orta Mahalle'de bulunan İmren Erşen Oya Müzesi kapılarını ziyaretçilere açarken, hafta 23 Mayıs Cuma günü Türkmenhoca Sokak'ta yer alan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi ile sona erecek. Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyarete açılacak tüm müzeler, Odunpazarı bölgesinde yer almakta olup, ziyaret saatleri 10.00 ile 20.30 arasında olacak.

"Bu zenginliğin hep birlikte farkına varmamız gerektiğine inanıyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Müzeler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kent kimliğinin en önemli yapı taşlarından biri olan müzeler, geçmişimizi anlamamıza, kültürümüzü korumamıza ve geleceğe aktarmamıza katkı sunuyor. Müzeler Haftası vesilesiyle kentimize değer katan kültür sanat mekanlarımızı tüm hemşehrilerimizin ziyaret etmesini diliyor, bu zenginliğin hep birlikte farkına varmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.