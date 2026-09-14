Eskişehir Odunpazarı'nda 84 yaşındaki İhsan Dündar apartman girişinde ölü bulundu - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda 84 yaşındaki İhsan Dündar apartman girişinde ölü bulundu

Eskişehir Odunpazarı\'nda 84 yaşındaki İhsan Dündar apartman girişinde ölü bulundu
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 84 yaşındaki İhsan Dündar, yaşadığı apartmanın giriş katında hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Dündar'ın ölümü şüpheli değerlendirilirken apartmandaki kamera kayıt cihazı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 84 yaşındaki İhsan Dündar, yaşadığı apartmanın giriş katında ölü bulundu.

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 7'nci katında yaşayan 84 yaşındaki İhsan Dündar, binanın giriş katında yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Komşuları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne oluşturulan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 4 çocuk babası İhsan Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabibi tarafından şüpheli olarak değerlendirilen ölümle alakalı polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelen Dündar'ın çocukları, sinir krizi geçirdi.

Öte yandan apartman içinde bulunan kamera kayıt cihazı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Odunpazarı'nda 84 yaşındaki İhsan Dündar apartman girişinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda 84 yaşındaki İhsan Dündar apartman girişinde ölü bulundu - Son Dakika
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