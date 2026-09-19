Eskişehir Odunpazarı'nda el freni çekilmeyen kamyonet sürücüsünün ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda el freni çekilmeyen kamyonet sürücüsünün ölümüne neden oldu

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Eskişehir Odunpazarı'nda sürücü, el freni çekilmediği için hareket eden kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park sırasında el freni çekilmediği için hareket eden kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Gülpınar Mahallesi Arabacılar Caddesi'nde H.İ.Y, kullandığı kamyoneti bir işletmenin önüne park etti.

Daha sonra araçtan inen sürücü, el freni çekilmediği için hareket eden kamyonetin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede H.İ.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıAcil DurumOdunpazarıEskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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