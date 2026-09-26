Eskişehir Odunpazarı\'nda fabrikada 7,5 metreden düşen 52 yaşındaki işçi vefat etti

Eskişehir Odunpazarı'nda fabrikada 7,5 metreden düşen 52 yaşındaki işçi vefat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'ndaki fabrikada 7,5 metre yükseklikten düşen 52 yaşındaki işçi vefat etti. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen işçinin cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken polis soruşturma başlattı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir fabrikada 7,5 metre yükseklikten düşen işçi yaşamını yitirdi.
75. Yıl Mahallesi'ndeki Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan Hikmet S. (52), henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hikmet S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hikmet S'nin cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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