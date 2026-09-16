Eskişehir Odunpazarı'nda mağazaların bulunduğu 5 katlı binadaki yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Odunpazarı'nda mağazaların bulunduğu 5 katlı binadaki yangın söndürüldü

Eskişehir Odunpazarı\'nda mağazaların bulunduğu 5 katlı binadaki yangın söndürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde mağazaların olduğu 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde mağazaların olduğu 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı.

Mağazaların bulunduğu binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, İtfaiye, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Odunpazarı'nda mağazaların bulunduğu 5 katlı binadaki yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı İki nokta balistik füzelerle vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! İki nokta balistik füzelerle vuruldu
14:50
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:12:34. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda mağazaların bulunduğu 5 katlı binadaki yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement