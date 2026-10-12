Eskişehir OSB-Hasanbey 14 kilometrelik demiryolu hattı tamamlanma aşamasına geldi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir OSB-Hasanbey 14 kilometrelik demiryolu hattı tamamlanma aşamasına geldi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir OSB-Hasanbey 14 kilometrelik demiryolu hattı tamamlanma aşamasına geldi.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir OSB ile Hasanbey Lojistik Merkezi'ni bağlayacak 14 kilometrelik demiryolu hattında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. EOSB Başkanı Nadir Küpeli, hattın sanayicilerin demiryolu taşımacılığına erişimini kolaylaştırıp lojistik maliyetleri azaltacağını belirtti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ile Hasanbey Lojistik Merkezi'ni birbirine bağlayacak demiryolu hattı projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir sanayisinin yaklaşık yarım asırdır beklediği demiryolu bağlantısında çalışmaların tamamlanma aşamasına gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Küpeli, Eskişehir OSB olarak sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamak, üretim altyapısını güçlendirmek ve kentin rekabet gücünü artırmak amacıyla önemli yatırımları hayata geçirdiklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Hasanbey Lojistik Merkezi ile bölgemizi birbirine bağlayacak bu proje de söz konusu çalışmalarımızın en önemli örneklerinden biridir. Demiryolu bağlantımız sayesinde sanayicilerimizin ürünlerini daha etkin, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde taşıyabilmelerine önemli bir altyapı oluşturacağız. Bu yatırımın hem mevcut sanayi kuruluşlarımıza hem de Eskişehir'in gelecekteki sanayi yatırımlarına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Projenin tamamlanmasıyla Eskişehir OSB'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının demiryolu taşımacılığına erişiminin kolaylaşacağını vurgulayan Küpeli, şunları kaydetti:

"Ürünlerin limanlara ve farklı lojistik merkezlere ulaştırılmasında alternatif bir taşıma imkanı sunacak hat, kara yolu taşımacılığı üzerindeki yükün hafifletilmesine ve lojistik maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacak."

Eskişehir OSB ile Hasanbey Lojistik Merkezi'ni doğrudan birbirine bağlayacak proje, 7,5 kilometrelik ana demiryolu hattı ile 6,5 kilometrelik terminal bağlantısı olmak üzere toplam 14 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Proje kapsamında köprü, menfez ve geçit yapıları da yer alıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Eskişehir sanayisinin demiryolu üzerinden ulusal ve uluslararası lojistik ağlara erişiminin kolaylaşması, taşıma süreçlerinin daha verimli hale gelmesi ve kentin sanayi altyapısının güçlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
EskişehirEkonomiUlaşımGüncelOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 17:51:28. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir OSB-Hasanbey 14 kilometrelik demiryolu hattı tamamlanma aşamasına geldi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei