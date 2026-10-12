Eskişehir OSB-Hasanbey 14 kilometrelik demiryolu hattı tamamlanma aşamasına geldi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ile Hasanbey Lojistik Merkezi'ni birbirine bağlayacak demiryolu hattı projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir sanayisinin yaklaşık yarım asırdır beklediği demiryolu bağlantısında çalışmaların tamamlanma aşamasına gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Küpeli, Eskişehir OSB olarak sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamak, üretim altyapısını güçlendirmek ve kentin rekabet gücünü artırmak amacıyla önemli yatırımları hayata geçirdiklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Hasanbey Lojistik Merkezi ile bölgemizi birbirine bağlayacak bu proje de söz konusu çalışmalarımızın en önemli örneklerinden biridir. Demiryolu bağlantımız sayesinde sanayicilerimizin ürünlerini daha etkin, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde taşıyabilmelerine önemli bir altyapı oluşturacağız. Bu yatırımın hem mevcut sanayi kuruluşlarımıza hem de Eskişehir'in gelecekteki sanayi yatırımlarına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Projenin tamamlanmasıyla Eskişehir OSB'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının demiryolu taşımacılığına erişiminin kolaylaşacağını vurgulayan Küpeli, şunları kaydetti:

"Ürünlerin limanlara ve farklı lojistik merkezlere ulaştırılmasında alternatif bir taşıma imkanı sunacak hat, kara yolu taşımacılığı üzerindeki yükün hafifletilmesine ve lojistik maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacak."

Eskişehir OSB ile Hasanbey Lojistik Merkezi'ni doğrudan birbirine bağlayacak proje, 7,5 kilometrelik ana demiryolu hattı ile 6,5 kilometrelik terminal bağlantısı olmak üzere toplam 14 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Proje kapsamında köprü, menfez ve geçit yapıları da yer alıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Eskişehir sanayisinin demiryolu üzerinden ulusal ve uluslararası lojistik ağlara erişiminin kolaylaşması, taşıma süreçlerinin daha verimli hale gelmesi ve kentin sanayi altyapısının güçlenmesi hedefleniyor.