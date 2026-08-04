Eskişehir\'de İlk Nehir Festivali Heyecanı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından "2026 Eskişehir Yılı" etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek "Uluslararası Eskişehir Porsuk Nehir Festivali" için geri sayım başladı. 2-6 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek festival, beş gün boyunca Eskişehirlileri sanat, kültür ve eğlence ile buluşturacak.

2026 Eskişehir Yılı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek "Uluslararası Eskişehir Porsuk Nehir Festivali" 2-6 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek. Festival süresince kentin en hareketli noktalarından Porsuk Bulvarı Adalar mevkisi, Kentpark, Sümerpark ve İskele26 birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Açık alanlardaki programların yanı sıra tiyatro sahneleri ve kültür merkezlerinde de her yaştan ziyaretçiye hitap eden özel etkinlikler düzenlenecek.

Festival programında; DJ performansları, çocuk oyunları, folklor gösterileri, tiyatro ve kukla gösterileri, mini konserler, sergiler, nehir sohbetleri, söyleşiler ve daha birçok renkli etkinlik Eskişehirlilerle buluşacak. Festival akşamlarında ise Türkiye'nin sevilen sanatçıları sahne alacak. Festivalin ayrıntılı programı ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

FESTİVALE DAVET

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, tüm Eskişehirlileri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ederek, "Porsuk'un eşsiz atmosferinde sanatı, kültürü ve eğlenceyi bir araya getirecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Nehir Festivali'nde hemşehrilerimizle buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin güzelliklerini birlikte paylaşacağımız, her yaştan vatandaşımıza hitap eden dopdolu bir festival hazırladık. Tüm Eskişehirlileri ve kentimize gelecek misafirlerimizi bu tarihi ilk festivalin coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.