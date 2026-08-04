Eskişehir'de İlk Nehir Festivali Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de İlk Nehir Festivali Heyecanı

Eskişehir\'de İlk Nehir Festivali Heyecanı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, '2026 Eskişehir Yılı' kapsamında ilk kez düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Nehir Festivali için geri sayımı başlattı. 2-6 Eylül'de beş gün boyunca sanat, kültür ve eğlence dolu etkinlikler şehri saracak.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından "2026 Eskişehir Yılı" etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek "Uluslararası Eskişehir Porsuk Nehir Festivali" için geri sayım başladı. 2-6 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek festival, beş gün boyunca Eskişehirlileri sanat, kültür ve eğlence ile buluşturacak.

2026 Eskişehir Yılı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek "Uluslararası Eskişehir Porsuk Nehir Festivali" 2-6 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek. Festival süresince kentin en hareketli noktalarından Porsuk Bulvarı Adalar mevkisi, Kentpark, Sümerpark ve İskele26 birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Açık alanlardaki programların yanı sıra tiyatro sahneleri ve kültür merkezlerinde de her yaştan ziyaretçiye hitap eden özel etkinlikler düzenlenecek.

Festival programında; DJ performansları, çocuk oyunları, folklor gösterileri, tiyatro ve kukla gösterileri, mini konserler, sergiler, nehir sohbetleri, söyleşiler ve daha birçok renkli etkinlik Eskişehirlilerle buluşacak. Festival akşamlarında ise Türkiye'nin sevilen sanatçıları sahne alacak. Festivalin ayrıntılı programı ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

FESTİVALE DAVET

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, tüm Eskişehirlileri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ederek, "Porsuk'un eşsiz atmosferinde sanatı, kültürü ve eğlenceyi bir araya getirecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Nehir Festivali'nde hemşehrilerimizle buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin güzelliklerini birlikte paylaşacağımız, her yaştan vatandaşımıza hitap eden dopdolu bir festival hazırladık. Tüm Eskişehirlileri ve kentimize gelecek misafirlerimizi bu tarihi ilk festivalin coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Etkinlik, Festival, Porsuk, Kültür, Güncel, Eylül, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de İlk Nehir Festivali Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:47:23. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de İlk Nehir Festivali Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.