Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Uzman Hekim Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Uzman Hekim Eğitimi

Eskişehir Şehir Hastanesi\'nde Uzman Hekim Eğitimi
16.06.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Şehir Hastanesi, asistan hekimlere eğitim vererek ilk uzman hekim unvanını kazandırdı.

Şehir hastanelerinin akademik yapılandırılması kapsamında "eğitim ve araştırma hastanesi" statüsüne kavuşan Eskişehir Şehir Hastanesinde asistan hekimlere uzmanlık eğitimi veriliyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanenin Genel Cerrahi Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamlayan asistan doktor Ülkü Büşra Bayram'ın bitirme sınavlarını başarıyla geçerek uzman hekim unvanını almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan Bayram'ın, bilgi birikimi, mesleki yetkinliği ve özverili çalışmalarıyla toplum sağlığına önemli katkılar sunmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, hekimlerin bilgi, birikim ve özverileriyle toplum sağlığına katkı sunacak olmalarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydederek, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsünü alan hastanemizde uzmanlık eğitimini başarıyla bitirip ilk 'uzman hekim' unvanını kazanan meslektaşımızı tebrik ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Uzman Hekim Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Brezilya’da skandal Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı
Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar Apartmanda yaşarken villaya taşınmış Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:42
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump’ın dedikodusunu yaparken yakalandı
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 15:14:08. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Uzman Hekim Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.