Eskişehir Şehir Tiyatroları 'Fırtına' oyunuyla çocuklarla buluştu - Son Dakika
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Eskişehir Şehir Tiyatroları 'Fırtına' oyunuyla çocuklarla buluştu

Eskişehir Şehir Tiyatroları \'Fırtına\' oyunuyla çocuklarla buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği 'Fırtına' oyunu, Devlet Tiyatroları Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde Başkentli çocuklarla buluştu.

29.04.2024 13:42  Güncelleme: 13:47
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları'nın yeni sezonda sahnelemeye başladığı  "Fırtına" oyunu, '19. Devlet Tiyatroları Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali' kapsamında Başkentli çocuklarla buluştu.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Devlet Tiyatroları Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nin 19'uncusu gerçekleştirildi. Birçok farklı ülke tiyatrosunun misafir edildiği festivalde Eskişehir Şehir Tiyatroları, "Fırtına" adlı oyununu Devlet Tiyatroları Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde sahneledi.

Zerrin Akdenizli'nin çocuklar için uyarladığı William Shakespeare'in "Fırtına" oyununun yönetmenliğini Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Ercüment Yılmaz üstlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Şehir Tiyatroları 'Fırtına' oyunuyla çocuklarla buluştu - Son Dakika

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