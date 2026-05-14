Eskişehir Sempozyumu Başladı
14.05.2026 14:17
Şehrin tarihi ve geleceği üzerine bilimsel tartışmalar içeren Eskişehir Sempozyumu açıldı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde, kentteki belediye, üniversiteler ve meslek odalarının iş birliğiyle düzenlenen "Eskişehir Sempozyumu", şehrin dünü, bugünü ve yarınını bilimsel bir bakış açısıyla ele almak üzere başladı.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programı; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve sempozyum tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Programda Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sanatçıları tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Açılışta konuşan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentin köklü geçmişinin ve dinamik yapısının bilimsel zeminde ele alınmasının önemine değindi. Şehir sempozyumlarının akademik bir etkinlikten öte, kentin geleceğini sağlam temellere oturtma iradesi olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yunus Emre'den Nasrettin Hoca'ya, Seyit Battal Gazi'den Sücaaddin Veli'ye kadar önemli bir mirası taşıyan şehrimiz; Karacahisar Kalesi, Kurşunlu Külliyesi ve Frigya gibi değerleriyle bir medeniyet merkezidir. Sempozyum kapsamında ele alınacak 42 ana tema, Eskişehir'in geleceğine yön verecek bir yol haritası oluşturacaktır. Güçlü sosyal yapımız ve yüksek yaşam kalitemizle örnek şehir kimliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de kentin sanayi, ticaret, tarım ve turizmde sergilediği dengeli kalkınma modeline dikkati çekerek, Eskişehir'in hem gençler hem de emekliler için önemli bir yaşam merkezi olduğunu vurguladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise kentin üç üniversitesinin sadece "öğrenci kenti" kimliğiyle değil, bilimsel projeler ve toplumsal katkılarla şehirle bütünleştiğini ifade etti. ETO Başkanı Metin Güler ve Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen de sempozyumun ekonomik ve kültürel hayata sağlayacağı katkılara vurgu yaptı.

Programa; CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve çok sayıda paydaş kurum temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA

Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Türkiye'de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
