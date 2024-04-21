Eskişehir Senfoni Orkestrası'nda Türkiye'nin ilk erkek arp sanatçısı Çağatay Akyol konser verdi - Son Dakika
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Eskişehir Senfoni Orkestrası'nda Türkiye'nin ilk erkek arp sanatçısı Çağatay Akyol konser verdi

Eskişehir Senfoni Orkestrası\'nda Türkiye\'nin ilk erkek arp sanatçısı Çağatay Akyol konser verdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, arp sanatçısı Çağatay Akyol'u konuk etti. Akyol, G. F. Handel'in Arp Konçertosu Sib Majör ve L.V. Beethoven'ın Senfoni No.6 'Pastoral' eserlerini icra etti.

21.04.2024 11:43  Güncelleme: 11:45
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(ESKİŞEHİR) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuğu, Türkiye'nin ilk erkek arp sanatçısı Çağatay Akyol oldu.

Eskişehir Senfoni Orkestrası, arp sanatçısı Çağatay Akyol ile müzikseverleri bir araya getirdi. Akyol, Orkestra Şefi Işın Metin'in önderliği, Senfoni Orkestrası'nın yaylı ve üflemeli çalgılarının eşliğinde, G. F. Handel'in Arp Konçertosu Sib Majör ile L.V. Beethoven'ın Senfoni No.6 "Pastoral"  eserlerini icra etti.

Sanatseverlerden uzun süre alkış alan Akyol, konserin sonunda yoğun istek üzerine bis yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Senfoni Orkestrası'nda Türkiye'nin ilk erkek arp sanatçısı Çağatay Akyol konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Senfoni Orkestrası'nda Türkiye'nin ilk erkek arp sanatçısı Çağatay Akyol konser verdi - Son Dakika
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