Eskişehir Senfoni Orkestrası\'nda Türkiye\'nin ilk erkek arp sanatçısı Çağatay Akyol konser verdi

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(ESKİŞEHİR) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuğu, Türkiye'nin ilk erkek arp sanatçısı Çağatay Akyol oldu.

Eskişehir Senfoni Orkestrası, arp sanatçısı Çağatay Akyol ile müzikseverleri bir araya getirdi. Akyol, Orkestra Şefi Işın Metin'in önderliği, Senfoni Orkestrası'nın yaylı ve üflemeli çalgılarının eşliğinde, G. F. Handel'in Arp Konçertosu Sib Majör ile L.V. Beethoven'ın Senfoni No.6 "Pastoral" eserlerini icra etti.

Sanatseverlerden uzun süre alkış alan Akyol, konserin sonunda yoğun istek üzerine bis yaptı.