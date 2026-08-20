Eskişehir Takımları TEKNOFEST 2026 Finalinde - Son Dakika
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Eskişehir Takımları TEKNOFEST 2026 Finalinde

Eskişehir Takımları TEKNOFEST 2026 Finalinde
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EOSB Mesleki Lisesi'nin 5 takımı, TEKNOFEST 2026'da finale kalarak şampiyonluk mücadelesi verecek.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin elektrik ve metal alanlarından 5 takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması'nda finale kalarak şampiyonluk için mücadele edecek.

Mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin uygulamalı bilgi ve becerilerini sergilemelerine yönelik düzenlenen yarışmada, EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin elektrik alanındaki "Panotek" ile metal alanındaki "Lav", "Demirbilekler", "Ark" ve "ES Kaynak" takımları finale kaldı.

Okulun metal alanındaki 4 takımının finale kalan 8 ekip arasında yer alması dikkat çekti.

Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST 2026 etkinliklerinde 5 takım, yarışmanın final aşamasında Eskişehir'i temsil edecek.

Ekipler, finalde jüri üyeleri tarafından verilen iş senaryolarına göre teknik atölyelerde dereceye girmek için performans sergileyecek.

Okul yönetimi öğrencileriyle gurur duyuyor

EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Seğmen, AA muhabirine, öğrencilerin elde ettiği başarının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Metal alanında 4 takımın finale kalmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Seğmen, "Yaklaşık 200 takım içerisinde, özellikle metal alanında 4 takımımızın ilk 8 takım arasında TEKNOFEST finalinde yarışıyor olması bizi çok gururlandırıyor." dedi.

Seğmen, okulun elektrik alanında geçen yıl TEKNOFEST birinciliği elde ettiğini hatırlatarak, bu yıl da başarılı sonuçlar beklediklerini ifade etti.

Finale kalan 5 takımın da dereceye gireceğine inandığını dile getiren Seğmen, metal alanında ilk 3 dereceyi, elektrik alanında ise birinciliği hedeflediklerini söyledi.

Mesleki yeterliliğin öğrencilerin yetişmesinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Seğmen, kendilerine destek veren EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, okul kurucu temsilcisi Metin Saraç, yönetim kurulu, sanayiciler, öğretmenler ve velilere teşekkür etti.

"Umudumuz kupayı alıp şampiyon olmak"

Metal alanındaki 4 takımın hazırlık sürecinde görev alan öğretmenlerden Ali Kurt da öğrencilerin finale kalmasından duyduğu gururu dile getirdi.

Yarışmaya aylar süren çalışmalarla hazırlandıklarını anlatan Kurt, "Öğrencilerimiz çok yoğun bir çaba gösterdi. Aylarca harcanan emeğin ve çalışmanın sonucunda finalist olmak bizim için gurur verici bir durum oldu. Umudumuz kupayı alıp şampiyon olmak." diye konuştu.

Kurt, yarışma öncesinde belirlenen teknik şartnameler doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını, öğrencilerin bu süreçte malzeme ve ekipmanları tanıdıklarını, bunun yanı sıra el becerilerini de geliştirdiklerini söyledi.

Elektrik alanında finale kalan "Panotek" takımının kaptanı Remzi Efe Metin ise üç asenkron motorun kontaktör ve zaman röleleri aracılığıyla çalıştırılmasını sağlayan bir elektrik panosu hazırladıklarını anlattı.

Panoyu takım arkadaşlarıyla birlikte hazırladıklarını belirten Metin, finale kalmanın kendileri için önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Metin, finalde şampiyon olarak Eskişehir'i gururlandırmak istediklerini ifade etti.

Metal alanında finale kalan "Lav" takımında yer alan 12. sınıf öğrencisi Ahmet Zaid Karaaslan da yarışma öncesinde çevrim içi sınava girdiklerini, ardından hazırladıkları çalışmayı ve tanıtım videosunu gönderdiklerini anlattı.

Çok çalışarak finale kaldıklarını belirten Karaaslan, "Finalde hedefimiz yüksek. 4 takımımız var, 1, 2, 3, 4'ü kapmak istiyoruz inşallah." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Takımları TEKNOFEST 2026 Finalinde - Son Dakika

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