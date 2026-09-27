Eskişehir Tepebaşı'nda 271 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Eskişehir Tepebaşı'nda 271 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tepebaşı'nda düzenlenen operasyonda bir şüphelinin üzerinde 271 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı, bir kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Ekiplerce Şirintepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, H.H.A'nın üzerinden toplam 271 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aynı çalışma kapsamında M.Ö'ye ise "uyuşturucu madde kullanmak suçu"ndan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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