Eskişehir Tepebaşı\'nda öğrenci servisi minibüsle çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde öğrenci servisi ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 26 M 0009 yolcu minibüsü, Aşağısöğütönü Mahallesi 1018. Sokak'ta M.G. yönetimindeki 26 S 1806 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada sürücülerden A.Ç. ile yolcu minibüsünde bulunan H.M.M, M.U, N.D, C.K. ve İ.K, öğrenci servisinde görevli personel R.S.I. ve öğrencilerden A.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.