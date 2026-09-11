Eskişehir Tepebaşı'nda otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü vatandaşlarca kurtarıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü, devrilen motosikletten düşerek seyir halindeki otomobilin altında kaldı. Otomobilin altında sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kamyonete çarptıktan sonra devrilerek seyir halindeki otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde 26 AJG 056 plakalı motosikletiyle ilerleyen T.B.G, C.Ü. idaresindeki 07 AAS 857 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen T.B.G, M.C.Ö. idaresindeki 26 AIN 473 plakalı otomobilin altında kaldı.
Otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.
Vatandaşların kaldırdığı otomobilin altından çıkarılan T.B.G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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