Eskişehir Tramvaylarında Ücretsiz WiFi Hizmeti Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM A.Ş.'nin 2021 yılında tramvaylarda uygulamaya koyduğu WiFi hizmeti devam ediyor. Ücretsiz hizmeti bu zamana kadar 15 bin 700 kişi aktif olarak kullandı.

2021 yılında Büyükşehir Belediyesi ESTRAM A.Ş. tarafından tramvaylarda ücretsiz WiFi hizmeti başlatılmıştı. Vatandaşların tramvaylarda yolculukları sırasında müzik dinleme, sosyal medyada zaman geçirme ve internet üzerinden uygulamalarla iletişim kurma olanağı sunan hizmeti bugüne kadar 15 bin 700 kişi aktif olarak kullandı. Günlük ortalama 3 bin kişinin yararlanmaya devam ettiği WiFi hizmeti en çok sabah 08.00 ile 09.00 saatleri arasında tercih ediliyor.

Telefonlara gelen kısa mesajla ücretsiz wifi hizmeti kullanılabiliyor

Tramvayda vatandaşların WiFi hizmetinden yararlanması için yapılması gerekenleri anlatan ESTRAM yetkilileri, "Vatandaşlarımızın, tramvaya bindikten sonra wifi ayarlarını açarak 'Estram WiFi' ağını seçmesi gerekiyor. Telefon numaralarını ilgili alana girdikten sonra telefonlarına gelen kısa mesajı onaylayarak ücretsiz internet hizmetini kullanmaya başlayabilecekler" açıklamasını yaptı.