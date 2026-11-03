Eskişehir Valiliği ekimde 26 dilenci tespit etti, 42 bin 884 lira kamuya aktarıldı

Eskişehir Valiliği ekimde 26 dilenci tespit etti, 42 bin 884 lira kamuya aktarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valiliği, 1-31 Ekim'deki çalışmalarda 26 kişinin dilencilik yaptığını belirledi, dilencilikten elde edilen 42 bin 884 lira kamuya aktarıldı. Farklı illerden 16 kişi hakkında bildirim yapılırken sağlık taramasından geçirilen 11 kişiden 2'si sağlık kuruluşuna sevk edildi.
Eskişehir'de ekim ayında dilencilik yapan 26 kişi tespit edilirken, bu faaliyetlerden elde edilen 42 bin 884 lira kamuya aktarıldı.
Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim tarihleri arasında yetişkin dilencilere yönelik çalışmalar kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 14 ihbar ulaştı.
Çalışmalarda 26 kişinin dilencilik yaptığı belirlendi. Farklı illerden gelerek kentte dilencilik yaptığı belirlenen 16 kişi hakkında bildirim yapıldı.
Sağlık taraması gerçekleştirilen 11 kişiden 2'si sağlık kuruluşuna sevk edildi
Çalışmalar kapsamında dilencilikten elde edildiği belirlenen 42 bin 884 lira kamuya aktarıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?