Eskişehir Valiliği'nden Açık Kapı Projesi - Son Dakika
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Eskişehir Valiliği'nden Açık Kapı Projesi

Valilik, Açık Kapı Şube Müdürlüğü kapsamında binlerce başvuruyu sonuçlandırdı ve çeşitli projeler hayata geçirdi.

30.01.2025 12:47
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Eskişehir Valiliği, Açık Kapı Şube Müdürlüğüne vatandaşlar tarafından yüz yüze ve internet üzerinden bir yılda yapılan 3 bin 639 başvuruyu sonuçlandırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2024 yılında Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 2 bin 121'i yüz yüze, 3 bin 747'si Açık Kapı sistemi üzerinden olmak üzere 5 bin 868 başvuru olduğu belirtildi.

Söz konusu başvurulardan 3 bin 639 vatandaş talebinin sonuca ulaştığı, 108 başvuruyla için ise ilgili kurumlardan cevap beklediği kaydedilen açıklamada, "Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy, 14 Halk Günü Toplantısı ile vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinlemiş, çözüme kavuşturmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanan protokolle hayata geçirilen proje kapsamında L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 0-6 yaş çocukları ile birlikte kalan kadın mahkumlara halı dokuma tezgahlarında bir yıl süresince eğitim verildiği kaydedildi.

"Ellerin Sesim Olsun Projesi"yle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 63 personele işaret dili eğitimi verildiği, 80 personelin eğitimlerinin de sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca müdürlükçe "Dil Söyler Kulak Dinler, Kalp Söyler Kainat Dinler", "Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz El Sanatları Sergisi", "İlmek İlmek Dokunmuş Hayatlar Kadınların Elleriyle Özgürleşiyor" ve "Açık Hava Sineması ve Sosyal Aktivite Etkinliği" projelerinin uygulandığına yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Valiliği'nden Açık Kapı Projesi - Son Dakika

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