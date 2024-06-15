Eskişehir Valisi Aksoy'dan Babalar Günü mesajı

Güncel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, çocuklarının eğitiminden sağlığa her türlü ihtiyaçlarını sağlamak, onlara hayat boyu sahip çıkmak, korumak ve kollamak amacıyla canla başla mücadele veren babaların, evlatlanı geleceğe hazırlarken çocuklarına öğrettikleri milli ve manevi değerlerle toplumun geleceğine de yön verdiğini belirtti.

Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü zorluğa göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babaların bu özellikleriyle her türlü övgü, sevgi ve saygıyı hak ettiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, üzerimizde sayısız emeği ve hakkı olan babalarımıza gösterilecek sevgi ve saygı onlar için en büyük armağandır. Babalarımızın yüreklerini sevgiyle doyurmak, gönlünü hoş tutmak, merhametine, şefkatine ve güvenine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Babalarımız, annelerimiz ile hayat boyu yanımızdaki en büyük destekçilerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum. Ebediyete irtihal eden tüm babalarımıza da rahmet diliyorum."