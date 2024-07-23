Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksoy, mesajında, 24 Temmuz 1908'de Türk basınına yönelik sansürün kalktığını ve bu tarihin Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını hatırlattı. Aksoy, demokrasi kültürünün tamamlayıcısı olan özgür bir basın ortamının önemine dikkat çekti ve basın kuruluşlarının toplumu bilgilendirme ve iletişimi sağlama görevini vurguladı. Ayrıca, doğru, ilkeli ve objektif medyanın günümüzde daha da önemli olduğunu belirtti ve basın mensuplarının haber alma haklarını ve özel hayatlarına saygıyı temsil ettiğini ifade etti.

23.07.2024 10:49
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, 24 Temmuz 1908'de Türk basınına yönelik uygulanan her türlü sansürün kalktığını ve 24 Temmuz gününün Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

Demokrasi kültürünün tamamlayıcısı olan etkin, çok sesli ve özgür bir basın ortamının varlığının öneminin anlaşılması noktasında 24 Temmuz'un önemine dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz iletişim çağında yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir görevi de üstlenmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları ülkemizin sosyal gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Yalan haberin kolaylıkla yayılabildiği, dezenformasyonun kolaylıkla karşılık bulabildiği günümüzde, doğru, ilkeli ve objektif medya ortamına gereksinim daha da artmaktadır. Kişilerin haber alma hak ve hürriyetleri, özel hayatlarına saygı bağlamında basın mensupları kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Kendi işlerini yaparken kamu görevlilerinin işlerini de kolaylaştırmaktadır."???????

Kaynak: AA

Hüseyin Aksoy, Demokrasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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