Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstiklal Marşı\'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü için mesaj yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksoy, mesajında, İstiklal Marşı'nın bağımsızlık destanını ölümsüzleştiren eşsiz bir eser olduğunu belirtti ve Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anarak vatandaşlara esenlikler diledi.

11.03.2024 11:51  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, büyük şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve Birinci Meclis tarafından 12 Mart 1921 gününde ulusal marş kabul edilen İstiklal Marşı'nın bağımsızlık destanını ölümsüzleştiren eşsiz bir eser olduğunu belirtti.

Kurtuluş sürecinde milli coşkunun yansıması olan İstiklal Marşı'nın, henüz savaşın başlangıcında milli marş kabul edilmesi, yeni Türk Devleti'nin kuruluşu yolunda atılan bir adım olması yönünden de anlamlı olduğunu kaydeden Aksoy, "Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nda, güçlü anlatım yeteneğiyle, milletimizin duygu ve düşüncelerini, vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini en güzel biçimde dile getirmiştir. Özlü dizeleriyle şanlı tarihimize ışık tutan, milli duyguları güçlendiren, milletimize umut ve güven aşılayan İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının en önemli simgelerindendir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, tarihin iyi bilinmesi, geçmişte verilen mücadelelerin anlam ve öneminin farkına varılması, milli değerlerin yaşatılması, Cumhuriyete ve kazanımlarına sahip çıkılması, Türkiye'nin güçlü ve huzurlu bir ülke olarak varlığını sürdürmesinin ve aydınlık yarınlara ulaşmasının temel şartı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 103. yıl dönümünde, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini ve değerli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyor, vatandaşlarımıza esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Hüseyin Aksoy, Edebiyat, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yeryüzü Çocukları Derneği, depremin vurduğu Hatay'da çocuklarla ramazan sevincini paylaşıyor
    12:33 Yeryüzü Çocukları Derneği, depremin vurduğu Hatay'da çocuklarla ramazan sevincini paylaşıyor

    Yeryüzü Çocukları Derneği, Hatay'da depremden etkilenen çocuklarla ramazan sevincini paylaşmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Konya 3. Etap Konteyner Kenti'ndeki çocuk dostu alanda ramazan hazırlıkları yapılarak konteyner süslemesi gerçekleştirildi. Dernek, ayrıca zekat, fitre, bayramlık ve kumanya dağıtımı da yapacak.

  • Çin'in kuzeydoğusunda uluslararası kruvaziyer taşımacılığı yeniden başladı
    12:32 Çin'in kuzeydoğusunda uluslararası kruvaziyer taşımacılığı yeniden başladı

    Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian limanına demirleyen Zuiderdam kruvaziyer gemisi, Çin'in uluslararası kruvaziyer taşımacılığını yeniden başlattı. Dalian'a dört yıl aradan sonra gelen ilk uluslararası kruvaziyer gemisi olan Zuiderdam, 47 ülkeden 2.000'den fazla turist ve gemi personelini taşıyor. Turistlerin Dalian'da doğal manzaraları ziyaret etmesi ve kültürel etkinliklere katılması bekleniyor. Gemi, Tianjin'e doğru yolculuğuna devam edecek.

  • Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'nde Samsunlu kadınlar da yer aldı
    12:32 Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'nde Samsunlu kadınlar da yer aldı

    Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'ne Samsunlu kadınlar da katıldı. Zirveye, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü ve beraberindeki kadın dernekleri ve kooperatifler de katıldı. Samsunlu kadınlar, ürettikleri ürünleri sergileyerek hem Samsun'un tanıtımına hem de yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağladılar.

  • Vali Seddar Yavuz, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
    12:31 Vali Seddar Yavuz, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünü kutlayarak, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin geleceğine ışık tuttuğunu ve tutmaya devam ettiğini belirtti. Yavuz, İstiklal Marşı'nın Türk gençliğinin hafızasına kazınması gerektiğini vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, şehitler ve gazileri rahmetle anarak dua etti.

  • Eski Activision-Blizzard CEO'su TikTok'u satın almak istiyor
    12:31 Eski Activision-Blizzard CEO'su TikTok'u satın almak istiyor

    ABD'li bir şirkete satıldığı takdirde TikTok'un yasaklanmasından kurtulabileceği belirtiliyor. TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiği endişesiyle Kongre'de bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarı, TikTok'un bir ABD'li şirkete satılması şartını koşuyor. Bu doğrultuda eski Activision-Blizzard CEO'su Bobby Kotick'in TikTok'u satın almayı düşündüğü ifade ediliyor.

  • Gümüşhane Devlet Hastanesinde koroner anjiyografi ünitesi hizmete açıldı
    12:31 Gümüşhane Devlet Hastanesinde koroner anjiyografi ünitesi hizmete açıldı

    Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılacak koroner anjiyografi ünitesi hizmete açıldı. AK Parti Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve beraberindeki heyet, anjiyo ünitesini ziyaret etti. Köse, anjiyo ünitesinin Gümüşhane'ye kurulmasından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin kaliteli sağlık hizmeti sunan bir ekip ve tek kişilik odalarda otel konforunda hizmet verdiğini belirten Köse, hastanenin çevre illere gitmeden tüm sağlık hizmetlerini karşılamayı hedeflediğini söyledi. Başhekimi Op. Dr. Fatma Hicran San ise anjiyo ünitesinin kalp krizi geçiren hastalara hızlı müdahale için büyük önem taşıdığını ifade etti.

  • BARÜ'de akademik kurul toplantıları sona erdi
    12:30 BARÜ'de akademik kurul toplantıları sona erdi

    Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen akademik kurul toplantıları tamamlandı. Toplantılarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı konularında planlamalar gözden geçirildi. Ayrıca, ulusal ve uluslararası başarıların sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınması için stratejiler ele alındı. Kalite ve sürdürülebilirlik odaklı hedeflere yönelik değerlendirmeler yapıldı ve 2024-2028 Stratejik Planı çerçevesinde kalite güvencesi sistemi iyileştirildi. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitenin bilim iklimini güçlendirdiklerini ve başarılarını paydaşlarıyla birlikte elde ettiklerini belirtti.

  • Iğdır ve Kars'ın yüksek rakımdaki köylerinde kar etkili oldu
    12:29 Iğdır ve Kars'ın yüksek rakımdaki köylerinde kar etkili oldu

    Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı dağ köylerine ve Aras Dağları'na kar yağdı. Üçkaya, Hamurkesen, Mollakamer, Güllüce, Abbasgöl köyleri beyaz örtüyle kaplandı. İl Özel İdaresi ekipleri, bazı noktalarda karla mücadele çalışması başlattı. Kars'ın Selim ilçesinde de kar etkili oldu. Kırsal köylerin beyaza büründüğü ilçede, kıvrım kıvrım akan mendereslerde güzel manzaralar oluştu. Karla kaplanan ilçedeki menderesler ve çevresi dronla görüntülendi.

  • Kayseri'deki Kadınlar Tarafından Yapılan Vakıf Eserleri
    12:28 Kayseri'deki Kadınlar Tarafından Yapılan Vakıf Eserleri

    Kayseri'de kadınlar tarafından yaptırılan şifahane, medrese, hamam ve cami gibi vakıf eserleri yüzyıllardır insanlığa hizmet veriyor. Gevher Nesibe ve Hunad Hatun tarafından yaptırılan eserler, kentin sosyal hayatına katkı sağlıyor. Gevher Nesibe Şifahanesi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparken, Hunat Hatun Medresesi hediyelik eşya üretimi yapıyor. Kayseri'deki vakıf eserleri, kültür ve sanatın merkezi haline gelmiştir.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Üretimde Biyolojik Mücadele Yöntemlerini Destekliyor
    12:28 Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Üretimde Biyolojik Mücadele Yöntemlerini Destekliyor

    Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımını azaltmak ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi amacıyla, biyolojik ve biyoteknik mücadele için faydalı böcek üreterek üreticiye destek oluyor.


12:03 Murat Kurum, ’Gazze’ sorusu sansürlenen genç kızla buluştu Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu
11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
10:50 Arda Güler İspanya’da manşetlerde Ancelotti’nin de övgüsünü aldı Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
07:41 Fatih Erbakan’a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’zübük’ sözüyle sizi mi kastetti Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti?
12:05 Survivor All Star’ın 56. bölümünde Acun Ilıcalı’nın Ogeday’a vereceği ceza merak konusu Survivor All Star'ın 56. bölümünde Acun Ilıcalı'nın Ogeday'a vereceği ceza merak konusu
11:42 Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
11:42 Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
11:24 Gazze’deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
11:19 Ukrayna’nın saldırıları sonrası Putin, donanma şefini görevden aldı Ukrayna'nın saldırıları sonrası Putin, donanma şefini görevden aldı
11:19 Sertap Erener, 2024 Eurovision’da yeniden sahne alacak Sertap Erener, 2024 Eurovision'da yeniden sahne alacak
11:06 Bayram tatili 9 gün olacak mı Tarih vererek çağrı yaptılar Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar
10:56 Bitcoin’de tarihi rekor Bitcoin'de tarihi rekor
10:26 Emre Mor’un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı Emre Mor'un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 12:34:15. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement