Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullandı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Aksoy ile eşi Hülya Aksoy, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Süleyman Çakır Caddesi'ndeki Hacı Süleyman Çakır Lisesi'nde 1053 numaralı sandıkta oy verdi.

Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemlerinin başladığı söyledi.

Eskişehir'de 2 bin 361 sandıkta oy kullanma sürecinin devam ettiğini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"4 bin 85 polis ve jandarma, güvenlik amaçlı görev almış durumda. Şu ana kadar Eskişehir ilinde olumsuz herhangi bir durum bizlere intikal etmedi. Amacımız huzur ve güven ortamı içinde seçimlerin tamamlanmasıdır. Bu anlamda katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."