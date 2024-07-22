Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucu operasyonunda yaralanan polisi ziyaret etti - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucu operasyonunda yaralanan polisi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucu operasyonunda yaralanan polisi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan polis memuru Hasan Keskin'i hastanede ziyaret etti. Vali Aksoy, polisin tedavi süreci hakkında bilgi aldı ve ziyaretine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da eşlik etti.

22.07.2024 18:07
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin silahla yaraladığı polisi hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Aksoy, Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odada tedavisi devam eden polis memuru Hasan Keskin'i Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Gamze Akın Mumcu'dan Keskin'in genel durumuyla ilgili bilgi alan Vali Aksoy'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da eşlik etti.

Kaynak: AA

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