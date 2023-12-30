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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Aksoy, mesajında 2023'ün geride kaldığını ve umutlarla yeni bir yıla girildiğini vurgulayarak, Türkiye'nin ikinci yüzyılda daha iyi bir düzeye ulaşacağını belirtti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
30.12.2023 - 11:46,
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, üzücü olayları, acıları, anıları ve sevinçleriyle 2023'ün geride kaldığını, aydınlık ve mutlu yarınlara dair umutlarla yeni bir yıla girildiğini vurguladı.

2023 yılının Türkiye ve dünya açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir sene olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün önderliğinde büyük özveriyle kurulan Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü, vatandaşlarımızın ülkenin her köşesindeki etkinliklere coşkulu katılımıyla kutladık. İkinci asra adım olan bu anlamlı yıldönümünün yanı sıra, kimi acı olaylar, felaketler ve sevindirici gelişmeler de yaşadık. Asrın felaketi olarak adlandırılan, çok sayıda vatandaşımızın ölmesine ya da yaralanmasına yol açan deprem, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun timsali olmuştur.

100 yıldır sosyal ve ekonomik alanda karşılaşılan sorunların aşılmasında vatandaşlarımız her türlü fedakarlığı sergilemiş ve devletimize her zaman büyük destek vermiştir. Ülkemiz, genç ve dinamik nüfusu, köklü kurumları ve sivil toplum örgütleri, zengin kaynakları, birikimleri ve imkanları ile ikinci yüzyılda çok daha iyi bir düzeye ulaşacak, yeni yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacaktır. Bu hedefe ulaşmak, çocuklarımıza ve gençlerimize övünecekleri bir ülke bırakmak, aydınlık yarınlar hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: AA
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