Eskişehir Valisi Yılmaz, Cemal Ererdi Anaokulunda iklim çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Yılmaz, Cemal Ererdi Anaokulunda iklim çalışmalarını inceledi

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Eskişehir Valisi Yılmaz, Cemal Ererdi Anaokulunda iklim çalışmalarını inceledi
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, öğrencilerin daveti üzerine Cemal Ererdi Anaokulunu ziyaret etti. Yılmaz, sınıfları ve bahçeyi gezerek iklim değişikliği, doğanın korunması ve sürdürülebilir gelecek konulu çalışmaları inceledi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, öğrencilerin daveti üzerine Cemal Ererdi Anaokulunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Yılmaz'ı ziyaret ederek okullarına davet eden anaokulu öğrencileri, kendilerini kırmayan Vali Yılmaz'ı okulda ağırladı.

Okulun sınıflarını ve bahçesini gezen Yılmaz, öğrencilerin iklim değişikliği, doğanın korunması ve sürdürülebilir gelecek konularında hazırladığı çalışmaları inceledi.

Öğrenciler, okul içerisinde ve bahçesinde hayata geçirdikleri uygulamaları Vali Yılmaz'a tanıtarak çalışmaların amaçları ve elde ettikleri sonuçlar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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