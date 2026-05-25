Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Kurban Bayramı mesajı

25.05.2026 12:44
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Kurban Bayramı'na bir kez daha erişmenin, gönül kapılarını birbirlerine açmanın ve paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hürmetin dalga dalga yayıldığı en mukaddes zaman dilimleri olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı toplumsal dayanışmanın en somut nişanesidir. Paylaştığımız her lokma, uzattığımız her el birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daha da perçinlemektedir. Bu bayramda en büyük gayemiz, şehrimizin hiçbir köşesinde kimsesiz ve mahzun bir yürek bırakmamaktır. Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın hanelerine misafir olmak, onların dertleriyle dertlenip sevinçleriyle hemhal olmak, bizlere her türlü dünyalık uğraşın ötesinde bir manevi huzur bahşetmektedir. Birbirimizin halini hatırını sormak, ihtiyaç sahiplerinin yanında saf tutmak, bizi birbirimize daha iyi anlatmakta ve toplumsal dokumuzu güçlendirmektedir."

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir." anlayışına sahip olduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu şiarla, yetimin başını okşayacak, yaşlılarımızın hayır duasını alacak ve ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın sofrasına bereket olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm Eskişehirli hemşehrilerimin ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Birliğimiz daim, bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA

