Eskişehir Valisi Yılmaz, Mihalıççık'ta Yunus Emre'nin mezarını ziyaret edip dua etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Valisi Yılmaz, Mihalıççık'ta Yunus Emre'nin mezarını ziyaret edip dua etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valisi Yılmaz, Mihalıççık\'ta Yunus Emre\'nin mezarını ziyaret edip dua etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erdinç Yılmaz, Mihalıççık'ta Yunus Emre'nin mezarını ve külliyesini ziyaret edip dua etti; Tayfur Bayar, Kaymakam Fahrettin Çırak ve Belediye Başkanı Haydar Çorum da katıldı. Yılmaz, Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörü mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Mihalıççık ilçesinde Yunus Emre'nin mezarını ve külliyesini ziyaret etti.

Eskişehir Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, ziyarete hayırsever iş insanı Tayfur Bayar, Mihalıççık Kaymakamı Fahrettin Çırak ve Belediye Başkanı Haydar Çorum da katıldı.

Yunus Emre'nin Yunus Emre Mahallesi'ndeki mezarı başında dua eden Vali Yılmaz, daha sonra külliye alanında incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalar ve bölgenin tarihi ve kültürel önemi hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışına dayanan düşünce mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
Eskişehir ValiliğiErdinç YılmazKültür SanatHaydar ÇorumMihalıççıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı Hücre evinden cephanelik çıktı Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık karışınca Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık karışınca Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 12:40:17. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Yılmaz, Mihalıççık'ta Yunus Emre'nin mezarını ziyaret edip dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android