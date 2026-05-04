Eskişehirli Milli Sporcu Sümeyye Boyacı'dan Paris'te Altın Madalya

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün milli sporcusu Sümeyye Boyacı, Paris'te düzenlenen Para Swimming World Series'te 50 metre sırtüstü yarışında altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Nisan ile 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Para Swimming World Series'te, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün milli sporcusu Sümeyye Boyacı önemli bir zafere imza attı. Açık Yaş Kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde sergilediği üstün performansla 47.38'lik derecesine ulaşan başarılı yüzücü, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Sporcu kimliğinin yanı sıra ilham veren hikayesiyle de dikkati çeken Boyacı, genç sporcular için rol model olmaya devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Boyacı'yı ve antrenörü Mehmet Bayrak'ı yürekten tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.