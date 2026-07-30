Eskişehirliler kentin doğal ve kültürel mirasını keşfetmeye devam ediyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Eskişehir Tarihi Yürüyüş Yolları Serisi" kapsamında düzenlediği etkinliklerle kentin doğal ve kültürel mirasını keşfetmeye devam ediyor. Serinin üçüncü rotası olan Mihalıççık Yeşil Keşif ve Yunus Emre Sevgi Yolu, katılımcılarına doğa, tarih, kültür ve inancı aynı yolculukta buluşturacak özel bir deneyim sunuyor.

Yarın (31 Temmuz) gerçekleştirilecek etkinlikte doğaseverler, Mihalıççık'ın yemyeşil ormanlarında yürüyüş yaparken Anadolu'nun sevgi ve hoşgörü sembolü Yunus Emre'nin izlerini takip edecek. Katılımcılar, saat 07.40'ta Eskişehir Ulus Anıtı önünde bir araya gelecek. Program kapsamında hareket ise 08.00'de yapılacak. Gün boyu sürecek keşif rotasında katılımcılar, doğanın huzurunu hissederken bölgenin zengin kültürel değerlerini de yakından tanıma fırsatı bulacak.

Etkinlik kapsamında ziyaretçiler, geleneksel çömlekçiliğiyle ünlü Sorkun Mahallesi'nde çömlek yapımını deneyimleyebilecek, doğal güzelliğiyle büyüleyen Gürleyik Şelalesi ile Çatacık Ormanları'nın atmosferini keşfedecek. Doğa yürüyüşü, kültürel duraklar ve tarihi mirasın bir araya geldiği rota, unutulmaz anılar biriktirmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu etkinlik için kayıt ve detaylı bilgi almak isteyenler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışma Ofisine 0 (222) 211 81 85 numaralı telefondan ulaşabiliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Yürüyüş Yolları Serisi ile kentin doğal zenginliklerini, kültürel mirasını ve tarihini vatandaşlarla buluşturmaya devam ederken, bu özel rota da katılımcılara hem doğayla iç içe olabilecekleri hem de Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörü mirasını hissedebilecekleri unutulmaz bir yolculuk vadediyor.