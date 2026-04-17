Eşme Belediye Başkanı ve Eşi Gözaltında

17.04.2026 13:55
Uşak'ta, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi olmak üzere 5 kişi irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı.

Uşak'ta, Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan yakalandı.

Operasyon kapsamında Yılmaz Tozan'ın şoförü M.F, Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ve belediye personeli H.D. de gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı verilen O.Ü'nün ise bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yılmaz Tozan, Belediye, Gözaltı, Güncel, Eşme, Uşak, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
