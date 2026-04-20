(ANKARA) - Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Nisan'da gözaltına alınan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Tozan'ın, Eşmespora bağış toplamak ve Eşme Kilim Festivali'ni düzenlemekle suçlandığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eşme Belediye Başkanı Tozan ve Eşi Burcu Tozan ile 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?