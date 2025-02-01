Eşme\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Uşak'ın Eşme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

M.U. (64) yönetimindeki 35 HUS 62 plakalı otomobil, Dereköy köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.P. (66) idaresindeki 64 EA 806 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.P. ile diğer otomobildeki H.U. (63), E.B. (56), F.Ç. (52) ve A.E. (59), ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.